نتانياهو: الضربة التي نفذناها في سوريا جاءت ردًا على صواريخ أطلقت أمس باتجاه إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "الضربة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم في ​سوريا​ ضد أهداف عسكرية لقوات القدس الإيرانية ومنشآت عسكرية سورية كانت ردًا بعد أن أُطلقت منها صواريخ أمس باتجاه إسرائيل"، مشيرًا الى "أنني أوضحت أنه بغض النظر عن الجهة التي ستضر بنا، سنرد عليها ردا مؤلما، وهكذا فعلنا. سنكون ثابتين في ضمان أمن إسرائيل".

وأعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أمس الثلثاء عن أنه نجح في اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية، قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها.

