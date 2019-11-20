ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه وقارورة الغاز 200 ليرة واستقرار سعر المازوت

إرتفع سعر صفيحة ​البنزين​ بنوعيه 95 و98 أوكتان 200 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 200 ليرة، فيما استقر سعر ​المازوت​. وأصبحت الأسعار كالتالي: صفيحة البنزين 95 أوكتان: 24,700 ليرة لبنانية Advertisements صفيحة البنزين 98 أوكتان: 25,300 ليرة لبنانية المازوت: 17,600 ليرة لبنانية الغاز:14,500 ليرة لبنانية

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