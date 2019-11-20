المرصد: مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على دمشق

اعلنت مصادر سورية مقتل 11 بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها.
وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 11 مقاتلا بينهم سبعة غير سوريين في الضربات الاسرائيلية ليلا على دمشق وريفها ضد مواقع تابعة للنظام السوري وقوات ايرانية متحالفة معه.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، "لا يمكننا أن نجزم ما إذا كان المقاتلين غير السوريين إيرانيون أو مقاتلين من جنسيات مختلفة موالين لإيران". وتحدث عن إصابة أربعة مدنيين بجروح في هذه الضربات.
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