الاتحاد الأوروبي يجدد معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، موقف الاتحاد المناهض لسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وأكدت موجيريني، في بيان صدر عن مكتبها أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء، أن الموقف الأوروبي من هذه المسألة لم يتغير، وقالت "نحن نعارض قيام إسرائيل بإنشاء وتوسيع مستوطنات على أراض فلسطينية محتلة".
ويصف الأوروبيون إقامة هذه المستوطنات الإسرائيلية بأنها "غير قانونية"، مشيرين إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل حل الدولتين والتوصل إلى سلام دائم كما هو منصوص عنه في قرار الأمم المتحدة رقم 2334.
ودعت المسؤولة الأوروبية، في البيان، سلطات الاحتلال لوضع حد لكافة الأنشطة الاستيطانية، تنفيذًا للالتزامات الدولية، مكررة دعم الاتحاد لحل سياسي تفاوضي للصراع بوصفه الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الطرفين.
ودأبت المؤسسات الأوروبية على انتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، دون التلويح بأي إجراءات من شأنها ردع الطرف الإسرائيلي.
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