ذهبت للتنزه.. فقتلتها مجموعة من الكلاب

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وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران في بيان إن سبب وفاة المرأة البالغة 29 عاما في غابة ريتس على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود البلجيكية "عائد إلى نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلا عن الرأس".
وأوضحت النيابة العامة أن "عينات أخذت من 93 كلبا كانت تشارك في رحلة صيد (..) منظمة في مكان قريب".
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وتابعت النيابة تقول إن الهدف من ذلك "تحديد الكلب أو الكلاب التي عضت المرأة" موضحة أن العضات "أتت قبل الوفاة وبعدها".
وكانت الضحية حاملا واتصلت بزوجها لتبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تنزه كلبها، على ما أفاد.
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