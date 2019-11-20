شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم فى قطر.. تقرير يفضح رشاوى الدوحة لتشويه الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر
أوضح التقرير، أن رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، هو المسئول الأول عن الرشاوى القطرية المتعلقة بكأس العالم 2022، لافتا إلى أن هناك خطر كبير يواجه قطر، فى تنظيم البطولة بعد الفشل الكبير فى بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت فيه خلال الأيام الماضية، إضافة إلى ملف انتهاكات العمالة الخارجية بقطر، والتى تم تعذيبهم فى قطر على خلفية إقامة الاستادات الرياضية والمنشآت الخاصة بتنظيم البطولة بالدوحة.
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