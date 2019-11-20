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كأس العالم فى قطر.. تقرير يفضح رشاوى الدوحة لتشويه الساحرة المستديرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل جديد عن تنظيم قطر لكأس العالم 2022، والذى وصفته بالمتوج بأكاليل العار، والذى حصلت على تنظيمه بعد سلسلة من الرشاوى، والتى وصلت 880 مليون دولار لمسئولين فى الفيفا للحصول على تنظيم البطولة فى الدوحة، وهو ما كشفته التحقيقات مع رئيس الفيفا السابق والاعتراف بحصوله على رشاوى بملايين الدولارات من تميم بن حمد.

 

أوضح التقرير، أن رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، هو المسئول الأول عن الرشاوى القطرية المتعلقة بكأس العالم 2022، لافتا إلى أن هناك خطر كبير يواجه قطر، فى تنظيم البطولة بعد الفشل الكبير فى بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت فيه خلال الأيام الماضية، إضافة إلى ملف انتهاكات العمالة الخارجية بقطر، والتى تم تعذيبهم فى قطر على خلفية إقامة الاستادات والمنشآت الخاصة بتنظيم البطولة بالدوحة. 

 

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