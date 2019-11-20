شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملفات تساهم فى تعظيم موارد المحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك موارد عديدة يمكن للمحافظات أن تستغلها فى تعظيم مواردها على رأسها ملف الإعلانات فى الطرق، واستخدام الأموال التى تأتى من خلال الإعلانات فى تعظيم الموارد، بجانب تطوير وإعادة هيكلة منظومة مواقف مركبات الأجرة وتقنين أوضاع المواقف العشوائية وتحويلها لمواقف رسمية فى حالة الحاجة إليها.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح له، إن من أبرز طرق تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات هو استغلال المحاجر وترخيصها، بجانب استغلال تالف الرصف فى بعض المحافظات والتى ستوفر عوائد مالية كثيرة للمحافظات، بالإضافة إلى ضبط العمل فى المواقف الرسمية مما سيدر دخلا كبيرا للمحافظات.

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وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه من بين الملفات التى يمكن أن تعظم موارد المحافظات هو تقنين أوضاع الباعة الجائلين لافتا إلى أن كل هذه الملفات ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.