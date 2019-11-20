مهاتير: موقف الولايات المتحدة الأخير من المستوطنات الإسرائيلية سخيف وغير معقول

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد إن تغير موقف الولايات المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة سخيف وغير معقول وكأنه يسمح بالاستيلاء على الأراضي من قبل دولة مجاورة.

جاء ذلك تعليقاً على تقارير نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أعلن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.

وأكد مهاتير، في بيان صحفي صدر عن مكتبه - ونقلته وكالة أنباء برناما الماليزية - أن ذلك تجاهل صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، موضحاً "لم نعد آمنين. إذا أرادت دولة ما دخول بلادنا وبناء مستوطناتها، فهذا قانوني. لا يمكننا فعل أي شيء".

كما أعرب رئيس الوزراء عن مخاوفه من أن يؤدي إعلان إدارة ترامب هذا إلى مزيد تشجيع القوات الإسرائيلية التي تقوم بالقتل والهجوم على قطاع غزة مع تقارير تفيد بسقوط أطفال من بين الضحايا.

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وقال "أنت تعلن أن مستوطناتهم غير الشرعية كانت قانونية في وقت يشنون فيه هذه الهجمات غير المبررة على قطاع غزة، ألا يشجعهم ذلك على مواصلة قتل الأطفال والمدنيين، ولن يتم معاقبتهم".

وأوضح أنه "بدلاً من ذلك، سيتم مكافأتهم بإقامة مستوطنات على أراضي الأشخاص الذين قتلوا".

وأثارت خطوة إدارة ترامب الغضب الدولي لأن تغير الموقف الأمريكي يعد انحرافا عن القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المعنية لا تتوافق مع القوانين الدولية.

واتخذت الولايات المتحدة منعطفا سياسيا حادا يوم الاثنين مع إعلانها أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.