مسؤول ليبي: حكومة الوفاق ستبيع كمية من احتياطي الذهب سرا لتمويل المليشيات المسلحة



محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (أ ش أ):

قال رمزي آغا رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي بمدينة البيضاء الواقعة شرق ليبيا إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس يستعد لعقد صفقة مع طرف أجنبي من أجل بيع كمية من احتياطي الذهب الليبي إلى جهة أجنبية، لتأمين التمويل اللازم للميليشيات المسلحة التي تقود معارك طرابلس ولحماية مصالحه وضمان بقائه.

وكشف آغا ـ في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، ـ أن لديهم معلومات وصفها بـ"الموثوقة" حول وجود اتفاق سري بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس، لبيع 16 طنا من احتياطي الذهب الموجود في خزائن المصرف، بقيمة 600 مليون دولار إلى رجل أعمال أجنبي.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم في الأيام السابقة، بالتحديد بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة المخصصة لتقييم وجرد احتياطي الذهب الموجود بالمركزي، مؤكدا أن هذه الصفقة السرية تمّت من أجل دفع إتاوة إلى أمراء الميليشيات المسلحة التي تتولى حماية المجلس الرئاسي وتأمين بقائه، وتقود العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أنه لا يوجد حل لوقف إهدار المال العام العمومي والعبث بمدخرات الليبيين التي تحولت إلى مصدر تمويل للعصابات والإرهابيين، إلا بدعم الجيش الوطني الليبي من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والسيطرة على مؤسسات الدولة التي باتت تخضع لإرادة وإملاءات أمراء الحرب.

