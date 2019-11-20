محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو التحذير من أن إسرائيل "ستضرب كل من يعتدي عليها".
وقال تعليقا على الغارات التي شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على أهداف في سوريا :"أوضحت أننا سنضرب كل من يعتدي علينا. وسنواصل الحفاظ بكل حزم وإصرار على أمن إسرائيل".
كان الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ ضربات واسعة النطاق على "أهداف إرهابية إيرانية وسورية" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت أهدافا لفيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري وللجيش السوري.
وأشار إلى أن إسرائيل كانت ترد بذلك على صواريخ أُطلقت باتجاهها من جانب قوة إيرانية في سوريا فجر الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو عن الغارات الإسرائيلية على سوريا: قلنا أننا سنضرب كل من يعتدي علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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