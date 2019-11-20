يحضره عدد من رؤساء دولٍ وحكومات إفريقيّة، ميركل تستضيف اليوم مؤتمر "ميثاق مع إفريقيا" في...

وكالات- يجتمع العديد من رؤساء دول وحكومات إفريقية اليوم، الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، في برلين مع المستشارة أنجيلا ميركل ومسؤولين آخرين في الحكومة الألمانية ورجال أعمال.

وتهدف هذه الاجتماعات على نحو رئيسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من الدول الصناعية الغنية إلى أفريقيا.

وتم إطلاق مبادرة "ميثاق مع إفريقيا" عام 2017 خلال تولي ألمانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، بغرض توفير ظروف أفضل للتجارة والاستثمار وشراكة متساوية.

وأبرمت وزارة التنمية الألمانية شراكات إصلاح مع ثلاثة من الدول المشاركة في المبادرة، وهي تونس وغانا وكوت ديفوار.

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ويعتزم وزير التنمية الألماني جيرد مولر توقيع ثلاث شراكات إصلاحية أخرى مع المغرب والسنغال وإثيوبيا على هامش قمة برلين.

وبحسب وزارة التنمية الألمانية، يوجد في أفريقيا حوالي نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في القارة السمراء بحلول عام 2050 ليصل إلى 20% من إجمالي عدد السكان في العالم.

وكان مولر طرح أمس الاثنين على هامش اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الألماني في ميسبرج سبعة مشروعات رقمية رائدة في أفريقيا.

وتستثمر وزارة التنمية الألمانية - بحسب بياناتها - نحو 20 مليون يورو في أكثر من مئتي مشروع رقمي في أفريقيا.