صورة.. الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة لمواقع استهدفها في ضواحي دمشق

نشر الجيش الإسرائيلي خريطة توضح المواقع التي استهدفتها غاراته في ضواحي دمشق والقنيطرة الليلة الماضية، زاعمًا أنها تعود لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات جاءت "ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قِبلقوة إيرانية من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، والتي تم توجيهها للمساس بالأراضي الإسرائيلية. وخلال الغارات، تم إطلاق صواريخ أرض جو سورية بالرغم من التحذير الواضح للجانب السوري لتجنب ذلك. في أعقاب ذلك، تم تدمير عدة بطاريات دفاع جوي سورية".
وأضاف البيان :" يبقى جيش الدفاع جاهزا لمختلف السيناريوهات وسيستمر بالعمل من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل طالما تطلب الأمر ذلك".
بالمقابل تصدت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية ودمرت معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، وسط أنباء بوقوع إصابات بين المدنيين.
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