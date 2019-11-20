هولندا تعتقل امرأتين تنتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي

اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان الى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، بعد وصولهما إلى الأراضي الهولندية من تركيا التي قامت بترحيلهما، وفق ما أفاد مدعون عامون.
وقال مكتب الادعاء العام في بيان إنه تم توقيف السيدتين بتهم إرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.
وبدأت تركيا ترحيل الإرهابيين الأجانب الأسبوع الماضي وانتقدت الدول الأجنبية لرفضها استرداد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.
وقال الادعاء العام الهولندي إن "امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما إلى مطار سخيبول".
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وأضاف أن السيدتين اللتين "يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية (التي تحرس المطارات والموانئ) قبل تسليمهما إلى الشرطة".
ووفق الادعاء العام فإن إحداهما تبلغ من العمر 23 عاماً ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وتم توقيفهم في يناير عام 2018 في تركيا.
أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عاما وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في أكتوبر طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة.
وستمثل الامرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.
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