زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر المكسيك، صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على بعد 115 كيلومتراً جنوب غربي بويرتو ماديرو، وعلى عمق 1ر26 كيلومتر.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. اقرأ أيضاً... الكاتبة المكسيكية كلوديا بور لـ«الاتحاد»: النظام التعليمي أوقف ذكاء الفضول لدى الأطفال

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