أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مقتل جنديين أميركيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك تحقيقاً فتح للوقوف حول سبب تحطم الطائرة، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأميركية للأنباء. اقرأ أيضاً...البنتاجون: مقتل جنديين من الجيش الأميركي في أفغانستان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يعلن مقتل جنديين أميركيين في تحطم مروحية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.