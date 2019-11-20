البنتاجون يعلن مقتل جنديين أميركيين في تحطم مروحية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) مقتل جنديين أميركيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان، اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان إن هناك تحقيقاً فتح للوقوف حول سبب تحطم الطائرة، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الأميركية للأنباء.
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