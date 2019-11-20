ترامب يكشف سبب فحوصاته الطبية وينفي شائعات مرضه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الفحوصات الطبية التي أجراها في مطلع الأسبوع، كانت روتينية تماماً، منتقداً تغطية وسائل الإعلام للفحوص التي لم تكن مدرجة على جدول مواعيده، ونافياً أي تكهنات بوجود مشكلات تتعلق بصحته.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في مستهل اجتماع مع وزرائه في أول مناسبة عامة له منذ الفحوص التي أجراها يوم السبت "خرجت بسرعة (بعد الفحوصات)"، مضيفا أنها كانت "فحوصات روتينية تماما".
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