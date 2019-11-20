مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنه لا يبدو أن المروحية سقطت نتيجة لنيران العدو، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية في تحطم طائرة هليكوبتر في 20 نوفمبر 2019 في أفغانستان." واضاف ان "سبب التحطم قيد التحقيق لكن لا تشير التقارير الاولية الى انه نجم عن نيران العدو."

ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأمريكيون أي تفاصيل أخرى حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه في أفغانستان.

وبذلك يصل عدد القتلى إلى 19 جندي امريكي في أفغانستان هذا العام - وهو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للقوات الأمريكية هناك منذ خمس سنوات.

ذكر البيان العسكري الأمريكي أنه وفقًا لسياسة وزارة الدفاع، لن يتم الكشف عن أسماء أعضاء الخدمة إلا بعد 24 ساعة من إخطار أقربائهم.