كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل شخصين وجرح آخرين في غارات إسرائيلية قرب دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تلفزيون النظام السوري، صباح اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وجرح آخرين في غارات إسرائيلية قرب دمشق، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

ووبحسب القناة، هاجمت طائرات إسرائيلية، أهدافا في سوريا، في حين أعلنت دمشق أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد من الصواريخ فوق العاصمة دمشق قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بيانًا قال فيه إن "إسرائيل هاجمت أهدافا إيرانية وسورية داخل سوريا اليوم الأربعاء"، وذلك بعد يوم من إعلان تل أبيب إسقاط 4 صواريخ فوق الجولان أطلقت من سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية استطاعت تدمير معظم الصواريخ التي أطلقتها طائرات إسرائيلية فوق العاصمة دمشق قبل بلوغ أهدافها.

وأشارت الوكالة، نقلا عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية أسقطت أهدافا معادية" عدة جنوبي العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن 3 أشخاص أصيبوا بالهجوم الإسرائيلي.

Advertisements

وقال أدرعي في حسابه على تويتر: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية".

وأشار إلى أن الأهداف شملت "صواريخ أرض-جو، ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية"، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على إطلاق 4 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، الثلاثاء.

وذكرت إسرائيل، الثلاثاء، أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مشيرة إلى أنه لم يصل أي منها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أكثر من مرة في وقت سابق أنها نفذت مئات الضربات في سوريا على أهداف لإيران التي تسعى لإقامة قاعدة عسكرية دائمة هناك.