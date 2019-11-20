كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح مدارس هونج كونج في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيد فتح المدارس في هونغ كونغ اليوم الأربعاء بعد إغلاق دام ستة أيام، لكن واجه الطلاب والمسافرين اضطرابات في المرور، حيث ظل آخر المتظاهرين في الحرم الجامعي، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

حاول مسؤولو المدينة استعادة الإحساس بالحياة الطبيعية مع استئناف الصفوف الابتدائية والثانويةن وأرسلوا المفتشين لفحص الأضرار التي لحقت بنفق طريق رئيسي استهدفه المتظاهرون، ولكن لم يكن من الواضح متى يمكن إعادة فتحه.

رفضت مجموعة صغيرة من المتظاهرين مغادرة جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، وبقي المئات الذين استولوا على الحرم الجامعي لعدة أيام خوفا من مواجهة الاعتقال. أقامت الشرطة طوقًا حول المنطقة لمنع أي شخص من الفرار.

احتل المتظاهرون الجامعة لأكثر من أسبوع من الاحتجاجات المكثفة، وهي أحدث موجة من الاضطرابات العنيفة التي اجتاحت المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لأكثر من خمسة أشهر.

منذ بدء الحصار الذي فرضته الشرطة على الحرم الجامعي يوم الأحد، تم اعتقال أكثر من 1000 شخص وتم علاج المئات من المصابين في المستشفيات، حسبما ذكرت السلطات.

كانت هناك حوادث متفرقة لقيام المتظاهرين بإيقاف القطارات عن طريق فتح أبواب الطوارئ وإغلاق حركة المرور يوم الأربعاء ولكن على نطاق أصغر بكثير من الأسبوع الماضي.

ظلت بعض محطات القطارات مغلقة بسبب الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات السابقة.

قامت مجموعة من المتظاهرين، انضم إليهم طلاب يرتدون الزي العسكري، بإغلاق حركة المرور عند تقاطع واحد. تشاجر آخرون في المنطقة معهم، وأزالوا بعض الحواجز المعدنية التي حملها المتظاهرون في الشارع.

تشير التطورات إلى أن الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة لم تنته بعد. وقال المتحدث باسم شرطة هونج كونج كووك تشون إن الشرطة لم تقرر بعد الخطوات التالية لإنهاء المواجهة في جامعة الفنون التطبيقية لكنها ما زالت تأمل في التوصل إلى حل سلمي.

وقال كوك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "سنراقب الوضع عن كثب، وسنواصل جمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد الخطوة التالية التي يجب اتخاذها".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم تحديد موعد نهائي لتسليم المتظاهرين المناهضين للحكومة في الداخل انفسهم، لم يقدم كووك أي تفاصيل. كما أنه لم يرد التقارير التي تفيد بأن السلطات تخطط لقطع الكهرباء والماء عن الحرم الجامعي قبل عملية الإزالة النهائية.

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تتراوح تقديرات الباقين في الحرم الجامعي من 100 إلى 300 شخص. وقد غادر حوالي 600 شخص في الساعات الأخيرة، بما في ذلك حوالي 200 قاصر سمح لهم بالعودة إلى ديارهم بعد استجوابهم والتقاط صورهم.

وقال كوك وآخرون إن جميع البالغين الذين يغادرون الحرم الجامعي سيتم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بأعمال شغب وجرائم أخرى، بناءً على درجة العنف التي شهدتها الجامعة والمناطق المحيطة بها.

وقال كوك إنه تم اكتشاف أكثر من 3900 قنبلة بنزين في حرم جامعي آخر، هو الجامعة الصينية، ويتوقع أن يتم تخزين أعداد كبيرة من الأسلحة محلية الصنع في جامعة الفنون التطبيقية.

وقد عينت الصين قائدًا جديدًا للشرطة في هونغ كونغ في توضيح أخر لسلطات الحكومة المركزية الواسعة على مؤسسات الإقليم. وقال الرئيس الجديد كريس تانج بينج كيونج، إن دحض الاتهامات المزيفة ضد الشرطة وطمأنة الجمهور بشأن مهمة القوة سيكون من بين أولوياته.

وقال عقب حفل صباح يوم الثلاثاء: "يتعين علينا الحفاظ على القانون والنظام في هونغ كونغ، وهناك خرق للقانون في هونغ كونغ علي نطاق واسع، ويتغاضى قطاع معين من المجتمع أيضًا عن تلك الأنشطة غير القانونية".

يعمل تانغ في قوة الشرطة لأكثر من 30 عامًا، ويتولى قيادته ليخلف لو وي تشونج، الذي يتقاعد بعد 35 عامًا من الخدمة.

قالت حكومة هونغ كونغ إن تعيين تانغ قد تم "بناءً على توصية وترشيح" الرئيسة التنفيذية كاري لام، ولكن بالموافقة النهائية من مجلس الدولة (أو مجلس الوزراء) في بكين.

هذا مشابه لكيفية تعيين لام نفسها في السلطة. يعد الحق في الترشيح وانتخاب الرئيس التنفيذي من بين المطالب الأساسية للمتظاهرين.

تشتهر هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم، وقد لقيت قوات الشرطة التابعة لها ترحيبًا طويلًا بسبب كفاءتها المهنية ونزاهتها.

ومع ذلك، فقد عانت صورة القوة بشكل كبير خلال أشهر الاضطرابات وسط مزاعم عنف مفرط ومضايقة المواطنين ومزاعم الجريمة المنظمة.