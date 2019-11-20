إصابتان في جريمة إطلاق نار بالشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان (34 و65 عاما) في جريمة إطلاق نار في قرية البعنة بمنطقة الشاغور، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي، أن "طواقم حيان قدمت العلاج الطبي لإصابتين، جرّاء حادث إطلاق نار، وصلا إلى المركز في الشاغور. وصفت جراح المصابين بالخطيرة والمتوسطة".

وعلم "عرب 48" أنه جرى نقل المصابين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا وأدخلا إلى قسم العناية الفائقة لاستكمال العلاج.

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وحضرت قوات من الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في الملابسات، وجمعت الأدلة من مسرح الجريمة.

تفاصيل أوفى بعد قليل...