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قيادات حوثية تنهب عشرات الأراضي لمواطنين في محافظة ذمار

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أقدمت قيادات بارزة في لجنة المظالم الحوثية على نهب عشرات الأراضي التابعة للمواطنين بمحافظة ذمار وسط اليمن.

 

وذكرت مصادر مطلعة، أن عصابات حوثية بإشراف مباشر من المدعو "محمد عبدالله إسماعيل الشجني" المعين من قبل المليشيات مسؤولاً في لجنة المظالم ، والتي أنشأتها المليشيات الحوثية بذريعة الوقوف عند مظالم المواطنين، تقوم بنهب عشرات الأراضي التابعة للمواطنين بمحافظة ذمار.

 

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وتابعت ، أن "محمد عبدالله إسماعيل" الذي استحدث سجناً خاصاً يقوم باعتقال المواطنين فيه ،يقوم بتزوير وثائق الأراضي قبل الاستيلاء عليها، ليتلوا ذلك البسط عليها بتلك الوثائق المزورة، وبالتعاون مع بعض القيادات والقضاة في المحاكم وقيادات المليشيات الحوثية في المحافظة.

 

ووفق ذات المصادر فإن النيابة بمحافظة ذمار أصدرت عدة أوامر قهرية بإلقاء القبض عليه لسوابقه العديدة في (التزوير، الاعتداء على المواطنين، عمليات نهب)ولكن دون جدوى، حيث لم يتم التجاوب من قيادات المليشيات الحوثية.

 

هذا وكان مواطنين من ذمار، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأوقاف والإرشاد بمدينة ذمار للمطالبة بإرجاع أراضيهم المنهوبة ، والتي يتم التحايل عليهم بنهبها من قبل قيادات المليشيات الحوثية تحت ادعاءات تبعيتها للأوقاف .

 

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