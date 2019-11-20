اليمن.. جثث وجرحى الحوثيين يصلون مستشفيات صنعاء قادمين من الساحل الغربي

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أفادت مصادر في العاصمة صنعاء عن وصول جثث ثلاثة قتلى وأربعة عشر جريحاً من مسلحي مليشيات الحوثي، إلى المستشفى العسكري بصنعاء قادمة من الساحل الغربي.



وأضافت المصادر أن عناصر الحوثي سقطوا خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجوم المليشيات على مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة مساء أمس الاثنين ، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي شنت مساء أمس هجمات واسعة على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية ، في محاولة منها لتحقيق إختراق على الارض إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل أمام يقضة واستبسال أبطال القوات المشتركة الذين كبدوا المليشيات خسائر فادحة.