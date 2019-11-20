صحيفة تتحدث عن تعقد أزمات لبنان والعراق ومحاولات فض الاعتصامات بالقوة من قبل إيران

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "جمود الموقف السياسي قد لا يقل خطورة عن الفساد والعقم السياسي واستغلال المناصب، ولاشك أن متابعة الأحداث في كل من لبنان والعراق، وآلية التعامل مع الانتفاضتين الشعبيتين في البلدين، وعدم وجود أي مبادرة سياسية جدية يعطي مثالاً عما يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الأحوال..



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء شارع غاضب من جهة، وساسة كل همهم مناصبهم وكراسيهم من جهة أخرى.. احتجاجات عارمة على امتداد الدولتين، ومحاولات بسيطة للتهدئة خالية من الخطط و المبادرات ومن رسم أي خارطة طريق من قبل الطبقة السياسية في البلدين، والجوع لا يرحم ولا ينتظر وغير هذا كله الجميع يعرف ويدرك تماماً أن إيران هي السبب في كل ما يجري وما آلت إليه أوضاع العراق ولبنان من انهيارات وتقهقر.

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وتابعت "على فرض وجود أي مبادرات لتحقيق المطالب الشعبية وتنفيس الاحتقان وتجنب جر البلدين إلى ما لا تحمد عقباه، لكن الوقت سبقها جميعها، وانفجر الشارعان بعد أن سئما الوعود والفاسد السياسي الذي ينخر جسد الدولة لدرجة لم يبق لها أي مناعة أو قدرة على فعل أي شيء في ظل هذين النظامين، فالشعب اللبناني ينتظر منذ 30 عاماً أن يرى تحسناً في وضعه دون نتيجة، وبالمثل فالعراق منذ 2003 وحتى اليوم لم يجد حكومة تعلي مصلحة العراق فوق أي اعتبار آخر، بل كان دائماً الولاء لإيران وأجندتها المدمرة وأطماعها التوسعية، وكل هذا وصل في الكثير من الحالات للضرب بحقوق الشعب عرض الحائط وتبخرت مليارات الدولارات جراء الفساد وبات وضع العراق المحزن كارثياً رغم كل ما يتمتع به من غنى وإمكانات، لكن حتى اليوم ومع سقوط مئات القتلى والجرحى من المحتجين ومحاولات فض الاعتصامات بالقوة من قبل إيران وأدواتها والمتحالفين معها، فإن السلطة لا تزال تتجاهل التعامل الواجب مع النيران المشتعلة، وذات الحال في لبنان الذي يسيطر عليه عملياً “حزب الله” الإرهابي أداة إيران في البلد الغارق بدوره في الأزمات والساسة الذين قيل عنهم من قبل المتظاهرين إنهم يعيشون في كوكب آخر، ولا تزال أبسط القواعد الدستورية تغط في سبات عميق، فحتى اليوم لم يتم إجراء المشاورات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة.

واختتمت "تتعقد الأزمات في لبنان والعراق مع مرور الوقت دون إجراءات تكفل تقديم ما يلزم للمتظاهرين ويثبت الساسة في مناسبة جديدة أن لا علاقة لهم بمصالح من تعهدوا العمل عليها".