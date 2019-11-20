شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش بصعدة.. الاسم والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 قتل قيادي حوثي بارز، أمس الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019، خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة مقتل محمد مقبل القيسي (أبو همدان) قائد اللواء الثاني حرس حدود التابع للحوثيين مع ثلاثة من مرافقيه في جبهة باقم. Advertisements وذكرت المصادر أن القيسي يعد واحد من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا. يشار إلى أن المئات من قيادات المليشيا قتلوا في جبهة الحدود خلال مواجهات مع الجيش وبقصف لمقاتلات التحالف العربي.

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