شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط وتحركات دولية تجبر مليشيا الحوثي على الإفراج عن السفن المختطفة والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أفرجت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، عن السفن الثلاث التي اختطفتها أمس الأول في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته قناة الميادين عن مصادر حوثية.

وأكدت المصادر أيضا الإفراج عن طواقم السفن وعددهم 16 بينهم جنسيات متعددة. Advertisements وذكرت المصادر أن من بين السفن الثلاث المفرج عنها السفينة السعودية "رابغ 3". وجاء الإفراج بعد ضغوط دولية وتحريك كوريا الجنوبية مدمرة إلى منطقة الاحتجاز. و أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أن تعرّض القاطرة البحرية "رابغ 3" للخطف المسلح في البحر الأحمر على يد ميليشيا الحوثي يعد "سابقة إجرامية ضد أمن مضيق باب المندب".

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