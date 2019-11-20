شكرا لقرائتكم خبر عن أبين.. مجهولون يهاجمون حاجز أمني في مديرية مودية والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 شن مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تشرين الثاني 19، 2019 هجوما على حاجز أمني بمحافظة أبين جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر إن مجهولين شنوا هجوما بأسلحة متوسطة وخفيفة على نقطة تفتيش لقوات الحزام في منطقة القوز بمودية جنوب شرقي المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم بين أفراد النقطة بقيادة نصر بصير الصالحي وبين المسلحين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت نحو ساعة أسفرت عن إصابة أحد أفراد الحزام، في حين لم تتوفر معلومات عن الخسائر في صفوف المهاجمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبين.. مجهولون يهاجمون حاجز أمني في مديرية مودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.