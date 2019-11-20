شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة الجنازة على سلطان بن زايد والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن صلاة الجنازة على الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

وسيكون استقبال التعازي في قصر المشرف بأبوظبي اليوم بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب. أما استقبال التعازي يومي الخميس والجمعة فسيكون على فترتين: Advertisements الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى صلاة الظهر. المسائية: من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب. موقع صلاة الجنازة: https://maps.google.com/?q=24.451897,54.349297

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد صلاة الجنازة على سلطان بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.