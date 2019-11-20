شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. "محمد باحميد" يكشف المعاناة تبدأ منذ الوهلة الاولى في التفكير بالحصول على سكن بحضرموت والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

حذر محمد باحميد من يهمه الأمر ولمن لديه أبناء يدرسون في مدينة المكلا ويسكنون في سكنات تمتلكها ما تسمى بالجمعيات الخيرية من تحول هذه السكنات إلى بؤر لدعم الارهاب.



وعلق باحميد : كثير منا يعلم أن لم اقول الكل بالصعوبات التي تواجه الطالب الجامعي عندما يشد الرحال لطلب العلم خارج مديريته أو خارج محافظته وذلك لمواصلة دراسته الجامعية.

وكشف باحميد ان المعاناة تبدأ منذ الوهلة الاولى في التفكير بالحصول على سكن أو عزبة طلابية وذلك بأقل كلفة من أجل تخفيف المصروفات الدراسية التي انهكت الطالب وبسبب الظروف المعيشية التي تشهدها اليمن بشكل عام وما سببته الحرب من تأخير في الرواتب.

وحيث أن الفئة التي يتم استهدافها هم من ابناء مديريات الوادي والصحراء والهضبة وابناء المحافظات الأخرى وعدن تحديدا والشمال و الذين لا يملكون سكن في المدينة وبما أننا نعلم بأرتفاع اسعار الشقق على وجه الخصوص بمديرية المكلا هذا إذا كنت سعيد حظ وتحتاج الى عصا سحرية للحصول على شقة ناهيك عن الأسعار التي شهدتها المدينة مؤخرا والتسديد الذي يكون بالعملة الاجنبية (بالريال السعودي) والذي تسبب في إضافة عبأ للطالب وارغامه على البحث عن بديل.

واضاف: وبما أن السكنات الجامعية لا تغطي الكمية الهائلة التي تتدفق وتزداد سنة بعد سنة وبسبب رداءة السكنات الجامعية بشكل كامل وانعدام ابسط الخدمات والتدهور المريع للتغذية والتي تؤدي الى نفور الطلاب منها لذلك تجد الطالب في حالة تخبط لا يعلم الى أين يذهب..ولم يتبقى معه سوى خيار واحد وهو الأمر على الاطلاق وبما ان الطالب يبحث عن اقل التكاليف وتخفيض المصروفات بقدر المستطاع، فتجده كرها يطرق سكنات التابعة لما يسمى بالجمعيات الخيرية او مؤسسات (التجمع اليمني للاصلاح) خصوصا أن سكناتهم تكون بقيمة اشتراك لا بأس بها تعتبر الأفضل من ناحية النظافة والترتيب والأقل كلفة بعد السكن الجامعي.

وحذر من خفايا الحزب الارهابي : وحينها تبدأ اللعبة من قبل اولئك القائمين على السكنات التي لها عدة مسميات لا تعد ولا تحصى وتكون تحت إشراف مؤسسات متعددة وهي في الأصل واحدة المنشأ وهدفها واحد ولكن تم استخدام اسماء عدة لعملية التمويه والتستر وتبدأ تلك السكنات بالاستقطاب بشتى الوسائل وبطريقة غير مباشرة للشباب وذلك من خلال الانشطة والبرامج المتعددة والرحلات ومنح الطالب عضوية في التجمع والخ..

وتطرق باحميد إلى طريقة يستخدمونها إلا وهي التستر بالدين أي أنهم يقومون بعمل حلقات وتحفيظ للقرآن وقيام الليل واخرى بعد الفجر وذلك لإدخال مفاهيم اخرى للشباب وجعلهم ينظرون إلى هذا الحزب بطريقة تعكس نظرة الشارع له والعمل على تحسين مظهرهم لأولئك الطلاب من أجل الوثوق بهم والدفاع عنهم بأنهم اهل دين واعتدال ووسطية والخ.

وأكد إن هذا التجمع الارهابي يستقطب الطبقة المتعلمة والحساسة والأهم في المجتمع على الاطلاق وذلك من أجل خلق جيل إصلاحي إخواني، قد تم زرع مفاهيم الإخوان المسلمين في ادمغتهم، ومن أجل استغلالهم في خدمتهم مستقبلا.

ووفق مصادر خاصة ل"عدن لنج" فان هذه الجمعيات تمارس عملها تحت مظلة الاعمال الخيرية وهي في الاصل لها مآرب سياسية حزبية اخرى اهلكت الحرث والنسل وهي رسالة عاجلة لأصحاب رؤوس الأموال من التجار الحضارم بالمملكة العربية السعودية الداعمين لمثل هذه المؤسسات (صلة- العون - البادية- طيبة- جمعية رعاية طالب العلم الخيرية) وهم أمثال/

-اولاد الشيخ سالم بن محفوظ

-اولاد الشيخ صالح بابكر

-اولاد الشيخ بازرعه صاحب أسطول شركة تويوتا اليمن.

وغيرهم من التجار الحضارم ال بقشان وبن لادن وباحمدان...

تابعو أموالكم أين تصرف، وفيما يتم صرفها و ستجدونها تسخر في دعم وتمويل هذه الجماعات التي تمول عشرات السكنات منها الظاهر وما خفي كان أعظم وهي رسالة اخرى للمجلس الانتقالي الجنوبي في التحرك الفوري وانشاء وتبني عزب وسكنات مستقلة لتوفير بيئة مناسبة للطالب الجامعي وفرصة لاتعوض لايقاف التمدد الاخواني الذي يحاول السيطرة على حضرموت.

وفي ذات السياق رصد باحميد السكنات الاخوانية في المكلا والتابعة رسميا لحزب الاصلاح وتمولها مؤسسات وجمعيات تدعي انها "خيرية":

1-سكن أحمد الجامعي - روكب

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2-اكادمية النوري... فلك

3-سكن التفوق - المساكن

4-سكن الأوائل - المساكن

5-سكن حضرموت - الديس

6-سكن المعالي - المتضررين

7-سكن طيبه للطالبات. فوه المساكن

8-سكن السائر - فلك

9-سكن الرواد - بويش التابع لجمعية البادية

10-سكن أبناء الأرياف - الديس

11-سكن تاج الوقار -

الراي الآخر

هذه السكنات على الرغم مماقلت والكلام موجه للكاتب وليس للناقل.. وإن كان الناقل يتحمل وزر الاجراءات التي قد تتم تبعا - وربما يكون الكلام في محتوى المقال صادقاً أو كاذباً - فإنها تقدم خدماتها للطلاب المحتاجين لها في ظروف قاهرة جداً..

هذا الشحن الذي يهدف اليه الكاتب والناقل معا بنية أو بغيرها سيؤثر سلباً على ابنائنا وعلى مستقبلهم.. وربما يحرم الكثيرين من التعليم ويجعل منهم عالة على مجتمعهم وبالتالي قنابل موقوتة في مجتمعات تئن من وطأة الإرهاب والجهل..

وأعرف تماماً مايرمي إليه الكاتب والناقل.. لكن خلافنا مع أي جهة لابد ان تدرس مآلاته ونهاياته..

وتجاوز الكاتب رغبته في أن تقوم الدولة بدورها في مراقبة هذه السكنات.. وإن كان دور الدولة هو في الأساس إقامة هذه السكنات أصلاً ‘رعايتها وتمويلها وحينها ستنتهي مخاوف الكاتب والناقل معا.. ولكنهما لم يشيرا من قريب ولا بعيد لدور الدولة ولا لواجباتها التي يجب أن تتحملها تجاه المواطنين عموماً والطلاب الاكاديميين على وجه الخصوص .. بل ألقوا باللوم جزافا على تلك المؤسسات الخيرية التي تقدم ماتستطيع وتشكر عليه.. اتفقنا مع ماتقوم به أو اختلفنا..

لكن أن يتم هذا الشحن المتعمد وبهذه الطريقة بل ويتجاوز البحار ليصل إلى أرباب الأموال من الجهات الداعمة والخيرين أفرادا ومؤسسات.. وكأنه يقول لهم راقبوا اموالكم أو اوقفوها حتى لا يستفيد منها الآخرون.. فهذه مصيبة كبيرة يتحمل عاقبتها من أشار إليها إشارة.

وللعلم فإن الجهات المانحة للسكنات لديها اطلاع تام على كافة مايجري في هذه السكنات من الاف إلى الياء وهناك تقارير دورية وزيارات متابعة لكافة الانشطة والفعاليات.. وهم أي المانحون راضون تماماً عن أموالهم التي تصرف في هذا المجالات ومستعدون للاستمرار فيه طالما وهو يخدم شريحة الطلاب الاكاديميين شباب اليوم رجال المستقبل، وما على الكاتب إلا أن يبحث عن معزوفة اخرى ليعزف عليها.

ماذا سيجني الكاتب لو اغلقت هذه السكنات وجففت تمويلاتها.. لا أظنه مدرك لما سيؤول إليه الوضع.. فقط كانت عنده أمنية وحققها. دعوا خلق الله يدرسوا ويبنوا مستقبلهم.. ومن لديه بديل فليأت به وسنقف جميعاً في صفه..

نسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد