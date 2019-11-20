حضرموت.. حملة تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي مستمرة بحضرموت الساحل

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019 اليمن.. إحالة 25 مسؤول بادارات العقار والزراعة والسجل العقاري بحضرموت الساحل للنيابة العامة للتحقيق

ترشحت معلومات من مصادر شبة مؤكدة حول عن إحالة عدد من المسؤولين في مصلحة العقار والزراعة والسجل العقاري في مديريات ساحل حضرموت وشملت الإدارة العامة لهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وفروعها بالمكلا والشحر وبروم ميفع وغيل باوزير ، وهي كما يلي : ١= احالة / مدير مكتب العقار فرع الشحر للنيابة العامة ومدير قسم الأراضي بالشحر الى النيابة العامة للتحقيق معه . ٢= احالة مدير مكتب المدير العام للعقار بالمحافظة و مدير إدارة الفروع بالمحافظة للنيابة العامة للتحقيق معه . ٣= إحالة مدير إدارة الاراضي بالإدارة العامة للنيابة للتحقيق معه ٤= احالة س. كعدور رئيس قسم بالعقار بالإدارة العامة للنيابة للتحقيق معه . ٥= احالة الفاحصة القانونية/ تقوى ص ا . في السجل العقاري للنيابة العامة للتحقيق معها . ٦= احالة عارف فرج بامذحج أحد موظفي العقار فرع غيل باوزير للنيابة العامة للتحقيق معه ٧= احالة ج ن باهبري المختص في السجل العقاري للنيابة للتحقيق معه . ٨= احالة رئيس القسم الزراعي بالعقار سابقا الأخ م. باخريبة للتحقيق معه . ٩= احالة ي ع عرم المختص القانوني بالسجل العقاري الى النيابة العامة للتحقيق معه . ١٠= احالة المختص القانوني بادارة الشئون القانونية م صرام للنيابة العامة للتحقيق معه . ١١= احالة مدير مكتب العقار بالشحر سابقا مهندس ( ف أ جنبين النيابة للتحقيق معه Advertisements ١٢= احالة لطفي بلقدي مختص صرف وثائق بدل فاقد بالعقار للتحقيق معه ١٣= احالة سعيد بازاهر مدير إدارة التخطيط بالعقار للنيابة العامة للتحقيق معه ١٤=احالة المهندس فوزي بن شملان للنيابة العامة للتحقيق معه . ١٥= احالة عمر سعيد العفاري المختص الزراعي بالعقار للنيابة العامة للتحقيق معه ١٦=إنهاء عقد المهندس بإدارة الأراضي سامي العامري . ١٧ = إنهاء عقد المهندس بإدارة التخطيط غالب بن طالب الكثيري ١٨= إنهاء عقد المختص القانوني بالعقار عمار بن علي جابر ١٩= إنهاء عقد المختص القانوني بالعقار هيثم السعدي ٢٠= إنهاء عقد المختص القانوني عبدالله العمودي ٢١= إنهاء عقد المختص القانوني علي التميمي ٢٢ = إنهاء عقد المهندس أحمد بن الشيبة ٢٣= إحالة حسين باحسين مدير العقار فرع بروم ميفع للنيابة العامة للتحقيق معه ٢٤= إنهاء عقد المتعاقدة في إدارة التوثيق مروة الجابري ٢٥= احالة إخلاص صرخة سكرتيرة المدير العام للعقار الى النيابة العامة للتحقيق معها إلى ذلك أشارت المعلومات أنه مازالت التحقيقات مستمرة ، من قبل فريق مختص كلف بهذه المهمة ، مع عدد آخر من مسؤولي ومهندسي العقار والزراعة والسجل العقاري في المديريات التالية : مديرية الشحر والمكلا وبروم ميفع والريدة قصيعر والديس الشرقية ودوعن ، وستتم إحالة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد إداري ومالي واستغلال منصب وتحايل وتزوير في مخططات رسمية ووثائق رسمية واستمارات صرف اراضي وسطو على مصالح عامة، أو خاصة بمدن ومناطق مديريات ساحل حضرموت الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحويل ملفات من تورط في ذلك إلى القضاء لمحاكمتهم .

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