الشغب تبعد المتظاهرين بالقنابل الدخانية عن جسر الاحرار الى الخلاني

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب استخدمت فجر اليوم، القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لابعاد المتظاهرين عن جسر الاحرار"، مشيرا الى أنها "تمكنت من ابعادهم الى ساحة الخلاني".واوضح المصدر، أنه "تم تسجيل ٢٥ حالة اختناق على الاقل"، مشيرا الى "نقل الحالات الخطرة الى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين المصدر الامني، أن "الوضع جيد عند جسرالجمهورية وساحة التحرير".

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الاربعاء (20 تشرين الثاني 2019) يومها السابع والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .



ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.