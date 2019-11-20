النزاهة: صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين محليين في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.
ونـوهـت بإصدار أمر قبـض بـحق (10) من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسنموا المسؤوليـة للمدة من 2015 ولغاية 2018، استنادا إلى أحكام المادة (349) من قانون العقوبات.
وبناء على تحقيقات الهيأة أيضا، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائمقام الدبس السابق وفق أحكام المادة (322) من قانون العقوبات.
يشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
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