مقتل شخصين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان اثنان وأصيب آخرون، جراء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غربي دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري "أنه في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل، ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".



وأضاف المصدر العسكري أن منظومات الدفاع الجوي السورية تصدت للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشار المصدر إلى أنه لا يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.

بدوره، ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية وذلك ردا على إطلاق الصواريخ أمس من سوريا نحو إسرائيل.