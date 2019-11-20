مقتل جنديين أمريكيين في تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الأمريكي إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان الأربعاء.

وأوضح الجيش في بيان: "يجري التحقيق في سبب التحطم لكن تقارير أولية لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو".

ولقي نحو 20 جنديا أمريكيا حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام، على الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان بشأن إحلال السلام في أفغانستان، حيث يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.



وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحا.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها، أي ما يعادل 55,5% من البلاد.