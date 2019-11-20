جاريدو يتوقع مواجهة صعبة أمام الأهلي في بداية مشواره مع النجم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن روشتة فوز فريقه الجديد، النجم الساحلي التونسي، أمام الأهلي المصري فريقه الأسبق، في المواجهة التي ستجمعهما يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي التونسي الثلاثاء لتقديمه لوسائل الإعلام: "الفوز على الأهلي المصري يمر حتما عبر إبداء الاحترام الكبير للمنافس، وأيضا الاجتهاد في العمل من أجل التغلب على أوجه النقص التي يعاني منها الفريق".

وتابع: "المباراة لن تكون سهلة، لأننا سنواجه منافسا من أصحاب المستويات القوية".

وأتم: "هدفنا الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا هو الترشح للدور الثاني، ثم سنرى بعد ذلك إلى أين يمكننا أن نصل".

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يذكر أن جاريدو وقع عقدا مع النجم الساحلي يمتد لموسمين، وينتهي في صيف 2021.

وخاض قبل ذلك تجربة غير موفقة مع العين الإماراتي اكتفى خلالها بتحقيق 3 انتصارات فقط، مقابل 4 تعادلات و9 هزائم.

ويملك المدرب الإسباني خبرة كبيرة في المسابقات القارية، حيث سبق له أن قاد الأهلي المصري والرجاء البيضاوي للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتتح جاريدو مشواره مع الفريق الساحلي بمواجهة أولى أمام اتحاد بن قردان (الأحد المقبل) ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الـتونسي.