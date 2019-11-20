شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 20، 2019، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط و شرق المملكة.

Advertisements كما توقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية ، الرياض ، عسير، وجازان و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها. وشهدت معظم مناطق المملكة خلال الأيام الماضية أمطارا رعدية بين المتوسطة والغزيرة.

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