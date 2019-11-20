خامنئي: الحظر الاقتصادي اشتد وسوف يستمر ولن ينته خلال عام أو عامين

كشف المرشد الايراني علي خامئني أن "الحظر الاقتصادي اشتد وسوف يستمر ولن ينته خلال عام أو عامين"، معتبراً أن "الآمال على انتهاء الحظر بعد عام أو عامين مجرد وهم".
وكان خامنئي قد أعلن بعد ظهر اليوم عن أن "المواجهات الأخيرة في إيران كانت مسألة أمنية وليست احتجاجات شعبية".
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