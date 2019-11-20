حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن تعبر مضيق هرمز

أعلنت البحرية الأميركية أن "حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" عبرت مضيق هرمز الحيوي".

ولفتت البحرية الأميركية في بيان لها الى أن "حاملة الطائرات مرت عبر مضيق هرمز في الخليج، والذي يمر منه نحو خمس إنتاج العالم من النفط".

و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم.

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