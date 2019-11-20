أفادت وكالة "سانا" عن "مقتل عدد من أفراد القوات المتحالفة مع الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة بريف مدينة رأس العين شمال شرق ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "الانفجار استهدف عناصر من القوات المتحالفة مع الجيش التركي في حاجز لهم بقرية كوع شلاح في ريف رأس العين"، لافتة إلى أن "الحادث أسفر أيضا عن سقوط جرحى وتم نقلهم إلى ​تركيا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": مقتل عدد من أفراد القوات المتحالفة مع تركيا بانفجار شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.