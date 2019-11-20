هدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بـ"فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من الصين، حال عدم التوصل لاتفاق تجاري"، مشيراً إلى أنه "إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين ، فسوف أقوم فقط برفع الرسوم الجمركية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية حال فشل الاتفاق مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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