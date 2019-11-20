سليم عون: نتصرف وكاننا بمواجهة مع من يريد ان يخرب البلد فقط

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​ أن "القوى العسكرية والامنية قد يكون قرارها صحيحا بعدم التدخل لفتح الطرقات امام المجلس النيابي"، مشيراً الى أن "ذلك لعدم الوقوع بلعبة تهييج الشارع، ولو لديها قرار بفتح الطريق أكيد ان لا شيء سيمنعها".

وفي حديث تلفزيوني له، اعتبر سليم عون ان "لا شي تغير ومن يكشف اللعبة مثلنا يتصرف تصرف مسؤول ونحن نتصرف وكاننا بمواجهة مع من يريد ان يخرب البلد فقط"، لافتاً الى أنه "يجب

أن ننتبه لمصلحة الصبي بما اننا ام الصبي".

وأشار الى ان "هناك الكثير من الامور الساسية تم الإعتراف بها ولا مانع من حصولها ومن نيته حسن يصل اليها، ولكن بعض من في الحراك هدفهم ليس الوصول الى حل والتصحيح بل الذهاب الى فوضى وهدفهم هذا واضح".

وسأل "اي أفرقاء تولوا البلد ومن اوصلنا الى هنا؟"، مشيراً الى أن "لا علاقة لنا بالتراكم الذي حصل بسوليدير، وعملية سلب حقوق الناس والمواطنين، بسوكلين والسوق الحرة وصندوق المهجرين "التيار الوطني الحر" هل يتحمل مسؤولية هذه الصناديق وهدر أموال المهجرين؟".

ولفت الى أن "كل ال​سياسة​ المالية التي قامت على رفع الفوائد التي وصلت ل 42 بالمئة كل هذه السياسات الاقتصادية والتعهدات والسرقات، يتبين انه هم من يريدون الاصلاح والرئيس فاسد".

وأشار سليم عون الى أن "رئيس الجمهورية اخذ خيارا سياسيا لا يعجبهم لا بالداخل ولا بالخارج رأينا وزير الخارجية بإجتماع وزراء خارجية العرب وخطابه بـ 13 تشرين بحل ملف النازحين السوريين، بينما الحراك لم يأت على سيرة النازحين اليوم".