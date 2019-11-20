أشرف ريفي: الشعب اللبناني اليوم سحب توكيله للمجلس النيابي

أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في حديث تلفزيوني أن "الشعب اللبناني اليوم سحب توكيله للمجلس النيابي"، مشيراً إلى أن "رسالة الشارع اللبناني هي حكومة مستقلين وليس منبطحين"، لافتاً إلى "إننا نتوقع أن يتدخل الحليف الإيراني لدعم النظام القائم في لبنان".

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