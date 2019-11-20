أوضحت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف أن النواب الذين يفصل بينهم وبين شعبهم سياج شائك وآلاف الجنود وعشرات المدرعات لا يستحقون أن يبقوا منصبهم دقيقة واحدة.
ورأت في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "شرعية هؤلاء النواب سقطت والناس قالت كلمتها منذ شهر والى اليوم"، مشيرة الى ان "المطلوب اليوم أن يقدم النواب استقالاتهم الجماعية ويعتذروا عن تقصيرهم وفشلهم، وكلكن يعني كلكن".
كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: المطلوب اليوم أن يقدم النواب استقالاتهم الجماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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