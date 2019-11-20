سكاف: المطلوب اليوم أن يقدم النواب استقالاتهم الجماعية

أوضحت رئيسة "الكتلة الشعبية" ​ميريام سكاف​ أن النواب الذين يفصل بينهم وبين شعبهم سياج شائك وآلاف الجنود وعشرات المدرعات لا يستحقون أن يبقوا منصبهم دقيقة واحدة.

ورأت في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "شرعية هؤلاء النواب سقطت والناس قالت كلمتها منذ شهر والى اليوم"، مشيرة الى ان "المطلوب اليوم أن يقدم النواب استقالاتهم الجماعية ويعتذروا عن تقصيرهم وفشلهم، وكلكن يعني كلكن".

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