الدفاع المدني: نقل 6 مصابين نتيجة الاشتباكات برياض الصلح إلى عدد من المستشفيات

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "عناصر من الدفاع المدني نقلوا 4 مصابين الى مستشفى حداد الوردية ومصاب الى المقاصد واخر الى مستشفى الروم كانوا قد تعرضوا لاصابات نتيجة الاشتباكات التي وقعت في رياض الصلح".

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