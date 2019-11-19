أحرز هدفا من ثنائية منتخب بلاده.. الورفلي يقود ليبيا للفوز على تنزانيا

ساهم مدافع فريق الرجاء الرياضي، الليبي سند الورفلي في فوز منتخب بلاده مساء اليوم الثلاثاء، على تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد، برسم ثاني جولات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذي احتضنه ملعب مصطفى بن جنات، بالمنستير في تونس، بتقدم تنزانيا بهدف نظيف، أحرزه اللاعب مبوانا ساماتا، من ركلة جزاء، بعد مرور 18 دقيقة على ضربة البداية.

وظهر الورفلي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 67 ليعدل الكفة للمنتخب الليبي من علامة الجزاء، قبل أن يضيف زميله أنيس محمد سلتو ثاني الأهداف في الدقيقة 81، لتنتهي المواجهة بفوز ليبيا بهدفين لواحد.

ومكن هذا الفوز، وهو الأول لزملاء الورفلي من الالتحاق بوصافة المجموعة بعدما رفع رصيده للنقطة الثالثة، مناصفة مع تنزانيا، وبفارق 3 نقاط عن المنتخب التونسي، الذي عاد بفوز ثمين بهدف دون رد، مساء اليوم، من أرض مضيفه غينيا الاستوائية، متذيل الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.