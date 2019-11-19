لمجرد يفتخر بوالدته في أول عمل تلفزي لها بعد غياب طويل

عبر الفنان المغربي، سعد لمجرد، ليلة أمس الاثنين، عن فخره بوالدته، الممثلة نزهة الركراكي، بعد عرض أول حلقة من المسلسل، الذي تؤدي بطولته رفقة الممثل محمد الجم، ويعرض على قناة “إم بي سي5″، بعنوان “دابا تزيان”.

وشارك لمجرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة لوالدته، وعلق عليها: “أحسنت يا أمي، استمتعت بكل لحظة من الحلقة الأولى من مسلسل دابا تزيان”.

ووجه لمجرد تحية إلى طاقم عمل المسلسل كضيف: “تحية كبيرة للأستاذ محمد الجم، ولكل الممثلين الرائعين، والمخرج المتالق هشام الجباري، والمنتجة الخلوقة فاطنة بنكيران، وطاقم العمل بدون استثناء”.

ويقدم سعد لمجرد أغنية جنيريك مسلسل دابا تزيان، الذي عادت عبره والدته إلى شاشة التلفاز، بعد غيابه الطويل عنها، واقتصارها فقط على المسرح.