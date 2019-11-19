استئنافية طنجة تقضي ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق لص علق بجدار بناية وأنقدته الوقاية المدنية

أصدرت غرفة الجنايات باستئنافية طنجة، قبل قليل حكما ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق شخص بتهمة السرقات الموصوفة والتسلق لمنازل الغير.

واعترف المتهم ر.ب ابن مدينة بركان، بالمنسوب إليه، حيث أقر بمحاولته الفاشلة لاقتحام منزل عبر تسلق جداره، قبل أن يعلق في جداره، بالإضافة إلى ارتكابه لسرقة إحدى المنازل المتواجدة في إقامة الضحى بمنطقة بوخالف، وسرقة بطاقة بنكية ومبلغ مليون ونصف سنتيم، بالإضافة إلى سرقة دراجة نارية وجدها أمام مرآب.

وكشف المتهم أمام هيئة المحكمة أنه يرتكب السرقات بسبب إدمانه على مادة الهيروين، إذ يجب عليه أن يتحصل على مبلغ 300 درهم يوميا مقابل الحصول على جرعات من المخدر المدمن عليه.

وطالبت النيابة العامة من المحكمة بالحكم على المتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.

Advertisements

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يونيو من سنة 2018، عندما تسلق المتهم جدران أحد المنازل المتواجدة بحي بنكيران بطريقة “الرجل العنكبوت” قبل أن يجد نفسه عالقا في جدار البناية، طالبا النجدة من سكان الحي، الذين قامو بدورهم بإخبار عناصر الوقاية المدنية بالواقعة، حيث سارعت إلى عين المكان لإنزال المعني من علو مرتفع، وتقديم الإسعافات الضرورية له.

وحاول المتهم في محضر الاستماع إليه تمويه العناصر الأمنية، حيث قدم لهم بطاقة تعريف أخيه، قبل أن ينكشف أمره، بعدما تبين أن الشخص المعني هو موضوع عدة شكايات سرقة من قبل عدد من الأشخاص.