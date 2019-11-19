استعدادا لـ”الشان”.. المنتخب المحلي يهزم غينيا وديا

تغلب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء اليوم الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب الغيني، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ بالرباط.

ولم يمهل أبناء الحسين عمونة الضيوف أكثر من سبع دقائق ليفتتحوا حصة التسجيل بواسطة اللاعب أيوب الكعبي، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله حميد أحداد ثاني الأهداف عند الدقيقة 12، قبل أن يقلص الغينيون النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 20.

ونجحت العناصر الوطنية، وبعد مرور دقيقتين على بداية الجولة الثانية من إضافة الهدف الثالث بواسطة لاعب الرجاء الرياضي أيوب نناح، لتنتهي المباراة بفوز المحليين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتدخل هذه المباراة، ضمن استعدادات المنتخب المحلي، لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع تنظيمها بالكاميرن العام القادم.

وكانت العناصر المحلية ضمنت تأهلها إلى “الشان”، بعد تخطيها المنتخب الجزائري، بالتعادل معه دون أهداف ذهابا، قبل أن تدك شباكه بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الإياب، الذي احتضنه الملعب البلدي ببركان.