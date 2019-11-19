شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار استهدف قوات موالية للجيش التركي شمال سوريا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 صورة أرشيفية أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية ، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل عدد من أفراد القوات المتحالفة مع الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة بريف مدينة رأس العين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأضافت "سانا" أن الانفجار استهدف عناصر من القوات المتحالفة مع الجيش التركي في حاجز لهم بقرية كوع شلاح في ريف رأس العين، مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضا عن سقوط جرحى وتم نقلهم إلى تركيا.

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