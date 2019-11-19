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شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تلتهم 5 منازل بصعيد مصر.. والأهالي يتهمون "الجن" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
اشتكى عدد من أهالي "نجع الشوينة" بقرية "الجبلاو" بمركز قنا بصعيد مصر ، من اشتعال النيران في منازلهم، متهمين الجن بإشعالها.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، يفيد بتجدد النيران في 5 منازل، بقرية الشوينة، بقرية الجبلاو.
وقال مصدر أمني إن عملية اشتعال النيران في هذه المنازل كان من شهر أغسطس الماضي، وتجددت هذه الأيام مرة أخرى، في 3 منازل متجاورين، ومنزلين على بُعد 200 مترا.
وقال محمد الجبلاو، إن الحريق نشب داخل 5 منازل فقط، وأن عمليات اشتعال النيران وقعت بشكل مفاجئ، وتخرج من الحوائط وتلتهم الملابس، متابعا: "الغريب إنها تطفئ مرة واحدة"، مؤكدا أن أصحاب هذه المنازل اعتادوا على هذا، ومنهم من هجر منزله.
وأضاف أن آخر واقعة مشابهة كانت داخل حظيرة أحد هذه المنازل منذ 3 أيّام، والتهمت أسقف البوص والقش وفروع الشجر المحيط، مؤكدا أن الأهالي لجئوا إلى المشايخ وبعض الدجالين، زعم لهم أنه "جن حائر، وأحد الأهالي أذاه"، وآخر قال إنه "كان حارس لمقبرة أثرية"، وطالبوهم بالتكبير.
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