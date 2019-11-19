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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: تعزيز قواتنا بالشرق الأوسط لحماية شركائنا من عدائية إيران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لحماية الحلفاء من المزيد من التصرفات العدائية الإيرانية، مؤكدا أن عدد القوات سيكون 3 آلاف.
وأضاف ترامب، في رسالة إلى الكونجرس، أنه تم إرسال منظومات رادار ومنظومات صاروخية لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن إيران مستمرة في تهديد أمن المنطقة، موضحا ان ذلك ظهر جليا في مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في السعودية سبتمبر الماضي.
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن نشر القوات في الشرق الأوسط جاء لحماية مصالح واشنطن وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة.
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